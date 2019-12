Birrifici Erranti fino a domenica alla Distilleria Molloy

(red.) LA FESTA DELLE BIRRE ARTIGIANALI arriva a BRESCIA. Per tutto il weekend dell’Immacolata, dal 6 all’8 dicembre, Distilleria Molloy – BRESCIA – Via Marziale Ducos 2/b. INGRESSO SEMPRE GRATUITO.

BIRRIFICI ERRANTI, il Festival della migliore Birra Artigianale fa tappa per la prima volta nel cuore di Brescia, presso il noto polo per eventi di Distilleria e Latteria Molloy. Da questo venerdì fino a domenica 8 Dicembre i più famosi birrifici italiani si uniscono per regalare ai visitatori un’esperienza gustativa a 360° indimenticabile, con il talento e la passione dei mastri birrai e la loro ampia offerta di Birre Artigianali selezionate.

Tra le varie offerte che faranno da contorno alla manifestazione non mancherà una speciale degustazione di formaggi nelle giornate di Sabato e Domenica, da abbinare a un buon boccale di birra artigianale.

Ad arricchire l’offerta di questo evento, ci sarà sempre tantissima musica con i dj set di Dj Brown, Marco Obertini, Dj Peak Nick e tante attività collaterali importanti come il bookshow di Domenica dalle 18.30 dedicato a Esperance Hakuzwimana Ripanti con il suo libro E POI BASTA – Manifesto di una donna nera italiana. Sarà un incontro con l’autrice, recentemente ospite al programma televisivo L’Assedio di Daria Bignardi, con dialogo tra lei e Adriano Bernasconi. L’ingresso è sempre gratuito.

ORARI:

VENERDI’ 18.00 – 1.00

SABATO 18.00 – 1.00

DOMENICA 12.00 – 24.00