Incipit, sabato nella biblioteca civica di Palazzolo

(red.) Sarà inaugurata sabato 7 dicembre alle ore 9.30, presso la Biblioteca Civica di Palazzolo sull’Oglio, la mostra fotografica a cura di Massimiliano Ferrari: #INCIPIT. Storie di amici e di “Libri del cuore”.

Incipit, dal verbo incipĕre, “incominciare”, in senso stretto definisce la frase o il verso iniziale di un qualsiasi componimento in prosa o in versi. Oggi il termine ha assunto un uso più esteso: non solo la prima parola o la prima frase, ma l’intera tranche d’avvio, che può essere di lunghezza diversa.

L’Incipit introduce quindi il libro, avvia il cosmo romanzesco e ci consente di individuarne i caratteri, di intuire panorami e sviluppi futuri.

“Mi sono chiesto spesso perché le persone si affezionano ad un libro in particolare e non ad altri? – spiega l’autore – Esiste un legame tra il «libro del cuore» e la personalità o il vissuto delle persone? Ho provato a fare un gioco fotografico: ho chiesto ad alcune persone di scegliere il loro «libro del cuore», per esempio:

il libro che ha determinato le loro scelte professionali

il libro grazie al quale hanno scelto un percorso di studi

il libro che più le ha emozionate

il libro che più le ha fatto piangere

il libro che leggeva papà o mamma la sera…

e le ho fotografate!

Ne è nato un breve «foto-romanzo», in cui si narra di queste persone attraverso l’INCIPIT del loro libro del cuore”.