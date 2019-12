Sabato al Magazzino 47 suonano le Bestierare

(red.) Bestierare è un gruppo rap nato a Roma verso la fine degli anni Novanta. E’ composto da tre voci e un dj: Elio Germano (poi diventato noto attore), Jhonny Para, e Matt Plug. Dj Amaro accompagna il trio alla console. BestieRare si definiscono come autori di “un rap personale, libera espressione di cose da dire, lontano dai cliché. Autoprodotti e autodistribuiti da sempre”.

Elio Germano dice: “Molti dei nostri pezzi parlano di lavoro, dell’abbrutimento della societá, di sfruttamento, di guerra, di lotte e conquiste sociali”. Nel 2019 hanno pubblicato il nuovo disco “Tutto Sommato” e nel tour di presentazione saranno al CSA Magazzino 47 di via Industriale, a Brescia. Prima di Tutto Sommato, le Bestierare hanno pubblicato altri tre dischi: Come un animale, Precario, Per uscire premi icsilon.

Prima di loro, sul palco e tra i tavolini si aggirerà il rapper bresciano Resho con il suo “Baretti tour”, accompagnato nella tappa al Magazzino 47 dal giovane e promettente Barra1. Baretti Tour è un modo “per brindare con gli amici nuovi e con gli amici vecchi, in un tripudio di canzonette antirazziste, storiche, eretiche, filosofiche, proponendo solide rime accompagnate da sorsate di vino rosso”.

SABATO 7 DICEMBRE 2019 – CSA MAGAZZINO 47, via Industriale a Brescia. Ingresso con sottoscrizione di 5 euro – apertura cancelli ore 22.00