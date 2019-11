Wonderland Festival, gli eventi di sabato 30 novembre

(red.) Wonderland in dirittura di arrivo per l’edizione 2019 con la tavola rotonda riservata ai partner del progetto NdN – Network drammaturgia Nuova, la rete nazionale che promuove e sostiene la drammaturgia contemporanea made in Italy. Sabato 30 novembre i nuovi sviluppi e gli obiettivi del progetto sono i focus principali dell’incontro che inizierà alle 14.00 in Sala Alberi.

Il pomeriggio proseguirà con una cerimonia in cui sarà assegnato il premio “Incanto della Terra” ad un personaggio bresciano distintosi per l’impegno e l’esempio dato alla sua generazione. Il linguaggio del teatro e dell’arte per contrastare la povertà educativa giovanile sono al centro del curriculum del destinatario del premio.

Alle ore 18 replicheranno gli Elèctrico 28 dopo il successo del primo percorso itinerante. E, per coloro che non sono riusciti ad acquistare il biglietto per questa prima replica, alle ore 22 ripartiranno ancora una volta dalla Piazzetta Sant’Alessandro, sull’angolo tra Via Moretto e Corso Cavour.

Alle 21.00, nel Salone delle Danze di MO.CA, la Compagnia Enzo Cosimi darà voce ad un mondo invisibile con La bellezza ti stupirà. Senza tetto vestiti di tutto punto per un mix performativo/riflessivo tra teatro e moda. Uno sguardo insolito sulla marginalità sociale e la solitudine.

Una creazione che nasce da un’indagine e riflessione su alcuni temi caldi della società contemporanea. L’esperienza di vita degli homeless è il fulcro drammaturgico dell’evento: una sfilata visionaria, ritratti di persone nei loro luoghi di vita, un tableau vivant per scoprire chi è l’escluso oggi.

L’evento è inserito in collaborazione con Il Festival della Pace e con la partecipazione degli ospiti dell’Associazione Dormitorio S. Vincenzo De Paoli.

Undergroung. Roberta nel metrò sarà ancora una volta in scena questa sera alle ore 22 nella Metropolitana di Brescia. Ultime occasioni per vivere l’imperdibile esperienza dello spettacolo ideato dalla compagnia Cuocolo/ Bosetti, vincitori di numerosi premi internazionali.

Dolce conclusione alla stessa ora con il concerto dei CADILLAC CIRCUS, affiancati nuovamente dalla Gelateria La Romana con le prelibatezze per le papille gustative. Quando le note musicali si affiancano a quelle della dolcezza il risultato qual è? Lo scopriremo insieme nel dopofestival di sabato 30 novembre.

BIGLIETTERIA

WONDERTICKET

Lo spettacolo La bellezza ti stupirà Compagnia Enzo Cosimi è fuori abbonamento.

5 spettacoli 50 €

IMMERSIVETICKET

I can’t believe we’re still having this conversation (#metoo) Triage Art Live Collective – Stellar Moments of Humanity Eléctrico 28 – Underground Cuocolo/Bosetti

3 spettacoli 30 €

ACQUISTO DIRETTO IN GIORNATA DI SPETTACOLO

Presso la biglietteria del festival a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Intero 15 € – Ridotto 12 €*

PREVENDITA

La prevendita sarà attiva da lunedì 4 novembre fino al giorno prima dello spettacolo.

Intero 12 € – Ridotto 10 €*