“Sesso, droga e lavorare”, al Magazzino 47 Lo Stato Sociale

(red.) Sabato 30 novembre 2019 Lo Stato Sociale, la band bolognese arrivata seconda al Festival di Sanremo con “Una vita in Vacanza”, alle ore 21 al centro sociale Magazzino 47 di via Industriale (Brescia) presenterà il suo nuovo libro “Sesso, droga e lavorare”. Diversi componenti della band saranno presenti in sala. Più tardi Bebo, uno di loro, si prodigherà in un festoso dj set notturno.

Ma prima del dj set e dopo la presentazione del libro, sempre al Magazzino 47, ci sarà un grande concerto, con due interessanti e fresche band della scena indie italiana. La prima sono I Botanici, arrivano da Benevento, e saranno a Brescia per promuovere “Origami”, secondo full-lenght album uscito l’8 ottobre 2019, a due anni di distanza dal fortunato esordio con “Solstizio”. «I Botanici sono una band radicale, che fa del suo essere radicale un punto diapertura verso il mondo, cercando di evitare uno sguardo chiuso su séstesso». Li ha definiti così Alberto Bebo Guidetti, musicista de Lo Stato Sociale e co-produttore – insieme a Nicola Hyppo Roda – della nuova scommessa di casa Garrincha Dischi. Bebo non è il solo de Lo Stato Sociale a credere nel progetto. A prestare l’ugola in “Camomilla” ritroviamo Francesco Checco Draicchio (che si dice pronto a cantare il brano anche sul palco del Magazzino 47) mentre Enrico Carota Roberto suona i synth in “Sfortuna”.

Prima di loro, Il Corpo Docenti. Trio, nato a Milano nel 2017, composto da Lorenzo “Benzo” Manenti, Federico Carpita e Luca Sernesi. “Scivoli”, è il loro EP d’esordio, prodotto, registrato e mixato da Michele Marelli (Mahmood, Bugo e Paletti) al Monolith Studio di Brescia uscito il 5 ottobre 2018 per Libellula Music e Tempura Dischi. Da Gennaio 2019 iniziano a lavorare con Davide “Divi” Autelitano, cantante de “I Ministri” al loro primo album. Entrano ufficialmente in studio a fine agosto dello stesso anno ripetendo l’esperienza al Monolith Studio. Lunedì 25 ottobre è uscito il primo estratto del nuovo disco, si chiama “Lastre” e sabato sera potreste ascoltarlo dal vivo al Csa Magazzino 47.

Apertura cancelli alle ore 21. Ingresso con sottoscrizione dalle ore 21.45