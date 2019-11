Banda giovanile di Brescia domenica al S. Barnaba

(red.) Sesto appuntamento domenica 1 dicembre alle ore 17,00, presso l’Auditorium S. Barnaba di Brescia, della Rassegna bandistica 2019 “Giovanni Ligasacchi” promossa dall’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” – Banda cittadina di Brescia – con il patrocinio del Comune di Brescia.

Protagonista del concerto è la Banda Giovanile Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” diretta da Marina Maccabiani. Il programma del concerto prevede l’esecuzione dei seguenti brani: B. Balmages, 3, 2, 1…; R. Buckley, Dreamcatcher; R. Barret, The Legend of Killarney; S. Watson, Terracotta Warriors; J. van der Roost, Four Old Dances; P.I. Tchaikovsky / arr. R. Longfield, March from Symphony N° 2; W.A. Mozart / arr. E. Gusperti, Non più andrai da Le nozze di Figaro, Basso: Stefano Bioni; G. Rossini / arr. E. Gusperti, La Calunnia – Aria di Basilio da Il barbiere di Siviglia, Basso: Stefano Bioni .

L’ingresso ai concerti è libero.

Il calendario dei prossimi appuntamenti è il seguente:

Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio”

Banda cittadina di Brescia

Domenica 15 dicembre 2019 ore 17,00

Auditorium S. Barnaba

Direttori: Sergio Negretti e Giuliano Mariotti

Domenica 22 dicembre 2019 ore 16,00

Teatro Grande

Direttori: Sergio Negretti e Giuliano Mariotti