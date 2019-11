Venerdì al Devil Kiss si esibisce Andrea Van Cleef

(red.) Venerdì 29 Novembre presso Devil Kiss Urban Brew Pub Via della Ziziola 105 Brescia STANZA ACUSTICA con Andrea Van Cleef live. Ingresso libero dalle 21,30.

Andrea Van Cleef è ben conosciuto nella fiorente scena stoner rock europea, facendo parte degli Humulus, band italiana con management e booking tedesco, che ha suonato in tutti i principali festival di genere europei. Nel 2012 esce il suo primo disco solista, Sundog (GMP/AUDIOGLOBE), che ottiene entusiaste recensioni dalla stampa specializzata, che lo paragona al lavoro di grandi come David Crosby, John Martyn ed Eddie Vedder. Segue un tour di 60 date tra Italia, Svizzera e Germania. Nel 2018, dopo 2 LP e 2 EP con Humulus e con la band parallela dei Van Cleef Continental, esce per Rivertale Productions il secondo solista: Tropic Of Nowhere è un album elettrico, stilisticamente vario (dalla psichedelia all’hard rock al folk), con il prezioso contributo di alcuni musicisti della scena di Austin, già collaboratori del regista hollywoodiano Robert Rodriguez: Patricia Vonne (sorella del regista), Rick Del Castillo (già autore della colonna sonora di “Machete”) e Vanessa del Fierro, quest’ultima protagonista di un duetto in cui la celebre “Paranoid” del Black Sabbath viene rivista in chiave Tex Mex. Segue un altro tour, con (al momento) 73 date in Europa, tutt’ora in corso di svolgimento. Nelle sue serate soliste in veste di singer-songwriter acustico, Andrea propone brani del proprio repertorio e cover tratte dalla tradizione musicale rock-folk-country-blues americana, accompagnato da chitarra acustica e loop station.