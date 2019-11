Rudejay sabato al Circus beatclub di Brescia

(red.) Sabato 30 novembre al Circus beatclub di Brescia arriva Rudejay. E’ un party decisamente atteso, perché si tratta di uno degli artisti più affermati in Italia e non solo nell’ambito della musica da ballo.

Molto seguito sui social e molto stimato dai colleghi per produzioni, bootleg e mash up che fanno scatenare sempre e comunque il dancefloor, Rudeejay qualche tempo fa ha aperto il concerto di Jovanotti a Firenze ed i dj set di Axwell /\ Ingrosso, Benny Benassi, Deorro. Ha remixato brani di Bob Sinclar, Martin Solveig, Afrojack, collaborato con Gabry Ponte, VINAI, DJs from Mars…

Inoltre, il primato che lo ha visto come unica conferma in console per dieci anni consecutivi al Papeete di Milano Marittima, in un viaggio che lo porta ovunque in Italia ma anche in Austria, Spagna, Svizzera, Croazia. Da deejay a produttore, col progetto di lancio ‘Omonimo’ per “Wanna B Like A Man” e “Two” seguiti dalla hit “The Rhythm Is Magic” che oltrepassa il milione di visualizzazioni complessive su YouTube, quindi soprattutto anticipatore di un futuro sempre più social in cui Rudeejay si è dedicato a mash-up e bootleg provocando immediatamente l’ennesimo boom d’interazioni, fino a sentirli passare durante il leggendario festival Tomorrowland…

Venerdì 29 novembre invece, come ogni venerdì, il party è Off Beat. In console si alternano dj capaci di far scatenare il top club cittadino per eccellenza. Al mixer si alternano dj capaci di far scatenare il top club cittadino per eccellenza: Dr.Space, Dader, Andrea Grasselli, Luca Medeghini (…). Ognuno di loro ha il suo sound e la sua personalità. Costante è però la ricerca musicale e la capacità di fare squadra e dare spazio al corpo di ballo del Circus, che in esclusiva ogni weekend crea nuove coreografie per dare il ritmo al divertimento. Quello del venerdì notte è un appuntamento per ritrovarsi con gli amici e muoversi a tempo con il sorriso sulle labbra godendosi l’inizio del tanto sospirato weekend. Off beat in inglese vuol dire sincopato fuori norma, ovvero originale, non convenzionale