Giovedì lo spettacolo Underground. Roberta nel metrò

(red.) A metà settimana l’appuntamento speciale è presso la Sala Alberi di MO.CA per il convegno Immersive theater, un genere che è il cuore pulsante del Festival Wonderland degli ultimi anni e che, pian piano, sta prendendo piede in Italia. Sarà l’occasione per conoscere in maniera più approfondita questo “genere” dal quale Wonderland prende ispirazione identificando il festival come talent-scout delle nuove proposte internazionali che IDRA va scovando in giro per il modo con l’obiettivo di portarle nella Città di Brescia in anteprima nazionale.

L’ incontro è organizzato in collaborazione con Ateatro nel quadro del progetto “Lo spettacolo dal vivo nello spazio della cultura”. Un confronto e un’occasione servita sul piatto d’argento per approfondire il tema del teatro immersivo. Che cos’è? Chi sono I protagonisti? Ce ne parleranno Adam Alston, docente della University of Surrey, autore del testo cardine “Beyond Immersive Theatre: Aesthetics, Politics and Productive Participation” a cui si unirà Renato Cuocolo e due componenti della Compagnia Eléctrico 28 per raccontarci direttamente la loro esperienza.

Un appuntamento che vedrà anche la presentazione del libro “Il territorio in scena. Dieci anni di residenze ETRE” un manuale pubblicato a marzo 2019 da Franco Angeli all’interno della collana Lo spettacolo dal vivo, per una cultura dell’innovazione curata da Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino – fondatori dell’associazione ATEATRO. Il libro offre un viaggio molto sentito e con taglio narrativo attraverso non solo i dieci anni di attività di ETRE, Associazione alla quale anche Residenza IDRA aderisce quale Residenza lombarda.

L’ingresso è libero, e all’evento seguirà un brindisi in collaborazione con Podere Selva Capuzza.

La serata continua, appunto, con il teatro immersivo di Festival Wonderland e la replica di Cuocolo/Bosetti con UNDERGROUND. ROBERTA NEL METRÒ in programma alle 19.00 con partenza da MO.CA per il viaggio sensazionale nella metropolitana di Brescia. Uno spettacolo in cuffia, tra I passeggeri della metro, per soli 30 spettatori alla volta.

Dalle 20.00, nello Spazio Teatro IDRA la seconda serata dedicata alla decima edizione del Premio delle Arti L. A. Petroni. In scena gli studi delle compagnie Sineddoche Teatro, Pan Domu Teatro e Compagnia La Lucina che si contendono la residenza, il sostegno economico alla produzione ed il debutto in Wonderland Festival 2020 messi in palio da Residenza IDRA.

Il pubblico potrà contribuire a decretare il vincitore poiché a ciascuno spettatore verrà consegnata una scheda all’ingresso in sala attraverso la quale potrà esprimere il proprio voto.

La serata prevede un unico biglietto di ingresso a 4 euro per la visione di tutti gli studi.