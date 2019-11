Venerdì al al Music Temple suonano i The Bluesville

(red.) Venerdì 29 novembre alle 21.30, al Music Temple di via Giorgione, a Brescia, si esibiranno i The Bluesville! L’appuntamento è promosso dall’Associazione Brescia in Blues.

Gruppo storico bresciano, propone classici del blues e pezzi più moderni in chiave elettrica ed acustica. I Bluesville sono Sergio “Benzo” Benzoni alla chitarra, Nicola Ragni al basso, Francesco “Zazza” Montini alla batteria e alle percussioni e Matteo “Matt” Cervi voce e chitarra.