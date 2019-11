Al Vita Privè di piazzale Arnaldo sabato dinner show

(red.) Sabato 30 novembre 2019 al Vita Privé show restaurant di Brescia, in Piazzale Arnaldo, in pieno centro, prende vita un dinner show d’eccellenza in collaborazione con #Bollicine e DV Connection. La cena inizia alle 21, il dj set è invece a cura di Ivan Jack, uno specialista di questo tipo di party, mentre allo show e alla musica dal vivo pensano Davide Cerry & Invisibili.

Dopo un’estate 2019 di fuoco, DV Connection con #Bollicine ed altri format continua a far divertire il Nord Italia… Anzi cresce! In autunno e in inverno fa ballare diverse location del Nord Italia, con party pieni di stile. Ogni party è semplicemente perfetto per chi vuol far tardi con stile, con gli amici. DV Connection infatti cura ogni dettaglio fino all’inverosimile, il che facilita il divertimento.