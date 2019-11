Wonderland Festival, domenica ricca di eventi

(red.) La prima settimana di Wonderland festival termina domenica 24 novembre. Si torna al supermercato Sapori & Dintorni Conad con lo spettacolo a PESO MORTO, questa volta per I “clienti della domenica” alle 11.30 del mattino. Lo spettacolo è un’evento gratuito.

Dal pomeriggio si continua. Per chi se lo fosse perso sono in programma ben due replice per poter assistere allo spettacolo I CAN’T BELIEVE WE’RE STILL HAVING THIS CONVERSATION (#METOO) con una doppia replica alle ore 17.00 e alle 20.30, sempre nell’insolita location del B&B Capitolium nella centralissima Via Musei.

Alle 19.00 replica anche IL CARMINE E LE ANTICHE VIE DELL’EROS, spettacolo sold out già da diversi giorni.

La sera, ad accogliere la danza e il movimento, il testimone viene passato allo Spazio Teatro IDRA alle ore 20.30, anch’esso contaminato dal mondo dei tutù e delle mezze punte in chiave non convenzionale. Le porte si aprono con l’irriverente lavoro di C&C Company – anche loro targati Discoveryland. BEAST WITHOUT BEAUTY è un cinico studio sugli archetipi della miseria umana sulla spregevole crudeltà nelle relazioni interpersonali. Una violenza che c’è, ma è nascosta. Un’ironia nera. Una fascinazione nell’assurdità delle scene. Un estraniamento dalla partecipazione umana alle azioni e ai fatti. Figure emblematiche. Una performance altissima, sia nella prova fisica dei due danzatori che nell’indagine psicologica dei personaggi raccontati sulla scena. Uno sguardo impietoso ironicamente sulla società che sottrae la bellezza al suo binomio con la bestialità. O è la bestialità stessa a divenire affascinante grazie alla danza di C&C Company?

Appuntamento alle 20.30 per 60 minuti con il miglior teatro danza della scena emergente contemporanea.

Una settimana impegnativa, ma che ha subito riscosso successo tra il pubblico che apprezza la qualità e le proposte del teatro immersivo. Un pubblico curioso di conoscere questo nuovo modo di vivere la performing art e scoprire la città e I suoi spazi meno conosciuti.

“Ma il Wonderland 2019 non finisce qui, dalla prossima settimana ci prepariamo per un programma altrettanto coinvolgente e stravolgente, per divertirsi all’insegna del teatro contemporaneo!”.