Festival della Pace, c’è “L’altra riva (scritta sul muro)”

(red.) Prosegue, venerdì 22 novembre, la terza edizione del Festival della Pace. Anche quest’anno la kermesse ospiterà figure di grande rilievo che, a livello internazionale, si sono esposte per difendere i diritti umani e l’armonia tra i popoli. Il 9 novembre 2019 ricorrono i trent’anni dalla caduta del muro di Berlino, un evento epocale nella storia europea e mondiale. Per questo la nuova edizione del Festival sarà un’occasione per sviluppare una riflessione su quell’avvenimento cruciale e sulle conseguenze per il mondo contemporaneo.

Alle 17.30, nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia in Piazza della Loggia 1, si terrà l’incontro con Zehra Doğan “La questione curda. Prima e dopo l’invasione turca del Nord della Siria”. Dialogano l’artista curda Zehra Doğan il giornalista de “Il Sole 24 Ore” Alberto Negri (via Skype), il docente di storia della Turchia e del vicino Oriente Francesco Mazzucotelli, il coordinatore dell’Ufficio per l’informazione del Kurdistan in Italia Yilmaz Orkan, il direttore di Programmi Upp (“Un Ponte Per…”) Martina Pignatti Morano e il giornalista del Giornale di Brescia Claudio Gandolfo. Quello curdo è un popolo senza Stato, presente sul territorio di Turchia, Siria, Iraq, Iran. Dopo il contributo delle milizie curde alla sconfitta militare dell’Isis, la ritirata americana e l’invasione turca nel nord-est della Siria suonano come un tradimento e abbandono dei curdi sull’altare di equilibri geopolitici più elevati. La presenza a Brescia di Zehra Doğan ha rappresentato un’occasione straordinaria per la realizzazione di un incontro che mira a comprendere meglio la complessità della situazione e a lanciare un appello per la cessazione delle operazioni militari.

Alle 21, al Cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio 9, andrà in scena “L’altra riva (scritta sul muro)”. Si esibiranno Beatrice Faedi (attrice), Alessandro Adami (vocalist e chitarra), Carlo Gorio (chitarra), Stefano Zeni (violino) e Nino Locastro (videomaker). A trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, in un tempo, il nostro, in cui i muri tornano drammaticamente a innalzarsi. Una serata di parole, canzoni e immagini. Ingresso libero con prenotazione consigliata su www.eventbrite.it