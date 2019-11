Domenica all’Area Docks torna #Apelungo

(red.) Domenica 24 novembre #Apelungo, dalle 18 e 30 alle 23 e 59 (ingresso libero) torna all’Area Docks di Brescia, uno dei locali simbolo del divertimento bresciano e non solo. Perché un aperitivo, in fondo, è sempre un’ottima idea”. In console c’è Dr.Space, uno degli artisti di riferimento per chi ha voglia di ballare con il sorriso. Il suo sound è sempre coinvolgente e mai banale. Il suo nuovo singolo, “Can’t Stop This Game”, è un brano chill out, ovvero decisamente rilassante. Perché all’ora dell’aperitivo ci si può anche muovere a tempo, certo. Ma sempre con un certo stile.



Ma cos’è #Apelungo?

E’ un gran bel modo per vivere la magia del tramonto, con gli amici, con un ottimo spritz in mano. Non è altro che un aperitivo infinito, da vivere muovendosi a tempo del sound del momento. Chi partecipa ad #Apelungo, oltre a gustare cocktail d’eccellenza, se ne ha voglia, può sempre mangiare qualcosa di buono, fino a tardi. L’evento nasce nel 2014 e da allora ha fatto incontrare e divertire migliaia di ragazze e ragazzi in alcuni delle location più hot del Nord Italia e non solo. Dal Lago d’Iseo al Lago di Garda, passando per Bergamo, Brescia e pure per la Svizzera, i party #Apelungo sono perfetti pure per guardare e farsi guardare. Anche per questo sono molto amati dal pubblico femminile.