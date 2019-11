Circus beatclub, gli eventi del fine settimana

(red.) Il 22 novembre, come ogni venerdì, Circus beatclub – Brescia è Off Beat. In console si alternano dj capaci di far scatenare il top club cittadino per eccellenza. Al mixer si alternano dj capaci di far scatenare il top club cittadino per eccellenza: Dr.Space, Dader, Andrea Grasselli, Luca Medeghini. Ognuno di loro ha il suo sound e la sua personalità. Costante è però la ricerca musicale e la capacità di fare squadra e dare spazio al corpo di ballo del Circus, che in esclusiva ogni weekend crea nuove coreografie per dare il ritmo al divertimento. Quello del venerdì notte è un appuntamento per ritrovarsi con gli amici e muoversi a tempo con il sorriso sulle labbra godendosi l’inizio del tanto sospirato weekend. Off beat in inglese vuol dire sincopato fuori norma, ovvero originale, non convenzionale…

Sabato 23 novembre 2019 invece prende ancora una volta vita il party Iconic – Clab. E’ il party più giovane della super disco bresciana, un gran bel modo per iniziare ballare con stile e fare l’alba con il sorriso sulle labbra. Clab è un modo tutto italiano, o meglio bresciano, di dire club…

Già fissato per giovedì 5 dicembre il prossimo appuntamento con Cartél, la festa più internazionale del Circus. Non è il solito party hip hop o trap. E’ festa nuova di zecca che ha le sue regole, proprio come il mitico Fight Club e come simbolo si è scelta uno scorpione, un animale che sa far male, parecchio. Le regole sono tutte scritte in spagnolo nelle stories. Siccome sono decisamente divertenti… ne riassumiamo qualcuna qui: Cartél non è una festa hip hop, né trap. E’ proibito andare dal dj e chiedergli di suonare le proprie canzoni preferite. Se vuoi essere fotografato non muoverti come un ballerino trap…