Valvestino e Magasa vedono la luce in fondo al tunnel

(red.) Magasa e Valvestino si sentono trentini e non lombardi nè tantomeno bresciani.

Questa loro “vocazione” potrebbe a breve diventare realtà poichè la battaglia politica decennale per essere annessi alla regione autonoma di Trento, con la realizzazione del tunnel che consentirà il collegamento diretto tra la Valle del Chiese e la Valvestino, pare molto più che una mera ipotesi cristallizzata oramai da tempo.

La Provincia di Trento ha infatti annunciato che, entro la prima metà del 2022, verrà affidato l’appalto per la realizzazione della galleria.

Allo stato attuale, Magasa, distante solamente otto chilometri, in linea d’aria, dal comune trentino di Storo, è collegata al confinante Trentino solamente da una strada sterrata, non praticabile dai mezzi. Diversamente, i residenti devono percorrere una quarantina di km, per un’ora di tragitto, per raggiungere questa destinazione.

Difficile anche accedere ai servizi, come le scuole (le più vicine solo a Idro, mezz’ora di strada).

Con la realizzazione del tunnel, ora che sono state ultimate le analisi geologiche e sono in corso di approfondimento gli aspetti tecnici per la progettazione preliminare (l’intervento si colloca tra le opere pubbliche previste dalla Provincia di Trento per un costo di 34 milioni di euro, finanziati in parte dal fondo Comuni di confine, in parte dal Comune di Magasa e in parte da Trentino e Lombardia) il piccolo borgo bresciano in cui vivono stabilmente poco più di un centinaio di persone potrebbe ottenere il “trasloco” dalla Lombardia, o meglio, come sostiene il sindaco Federico Venturini, il “ritorno al Trentino”.

L’infrastruttura prevista sarà larga 4,5 metri con senso unico alternato, per una lunghezza di quasi 5 chilometri (4.967 metri) e permetterà ai residenti di Magasa e di Valvestino di raggiungere, in poco più di una decina di minuti, Bondone, il primo comune trentino al confine. E’ stato stimato un traffico di 2mila mezzi all’ora.

Magasa è andato spopolandosi progressivamente: paesaggi e aria salubre non sono sufficienti a far restare le famiglie, soprattutto quelle con figli che necessitano di spostarsi per raggiungere le scuole ed i servizi.

Secondo l’amministrazione comunale del paese della Valvestino, tuttavia, Magasa potrebbe acquistare in attrattività con il passaggio al Trentino, sia per una maggiore vicinanza a centri abitati più grandi sia per le sue potenzialità turistiche, che verrebbero, secondo gli amministratori locali, maggiormente sviluppate.