Gherardo Colombo a Brescia per il nuovo master della Cattolica

Brescia. Gherardo Colombo sarà alla Cattolica di Brescia in occasione della presentazione del nuovo master su Giustizia riparativa e Mediazione penale, proposto dall’Alta scuola di Psicologia.

L’ex magistrato, che sarà uno dei docenti del corso, parlerà della riforma sulla giustizia, venerdì 10 giugno, alle 17, in sala Chizzolini.

Partirà a settembre un nuovo corso di formazione per operatori, unico a livello universitario in Italia, che offrirà una competenza specialistica a differenti ruoli professionali (psicologici, giuridici, educativi e sociali) per mettere in atto pratiche riparative sperimentate in questi anni dall’Ateneo.

L’istituzione del master in Giustizia Riparativa e Mediazione Penale nasce per rispondere all’esigenza, alla luce delle innovazioni legislative in corso di approvazione, di offrire al contesto istituzionale e lavorativo figure professionali specializzate per la progettazione e la realizzazione di interventi di Giustizia Riparativa.

Il profilo-traguardo della proposta formativa non prefigura una nuova professionalità in senso stretto, bensì una competenza specialistica che va ad innestarsi su differenti ruoli professionali (psicologici, giuridici, educativi e sociali) per la quale ad oggi esiste una offerta formativa molto limitata, soprattutto a livello universitario.