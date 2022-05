Nuovo collegio UniBs: dal Pirellone 308.719 euro

Brescia. Un contributo regionale di 308.719 euro per l’Università degli studi di Brescia. Il Pirellone ha infatti approvato, nella giornata di venerdì la graduatoria del bando dell’Assessorato alla Casa e Housing sociale per sostenere progetti perla riqualificazione e la realizzazione delle residenze universitarie.

Tra i 29 progetti ammessi anche quello presentato dall’Università bresciana che si è aggiudicata un consistente “tesoretto” che verrà utilizzato per la creazione di un nuovo collegio studentesco individuato nel Park Hotel Ca’Nöa, che, con una singolare coincidenza, è stato acquisito proprio nella giornata di venerdì dall’Ateneo con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita.

L’immobile cui verrà data una nuova destinazione sorge vicino ai dipartimenti di Ingegneria e di Medicina e alla fermata “Europa” della metropolitana, tra via Branze e via Triumplina. Valore dell’operazione: 7 milioni di euro. L’edificio, in buone condizioni, verrà ristrutturato per renderlo più adeguato alle finalità di accoglienza ed alloggio degli studenti, partecipando anche al bando ministeriale per le residenze universitarie che consentirebbe un finanziamento pari al 75% delle risorse necessarie.

Un centinaio il numero di posti che l’Università spera di ricavare dall’acquisto dell’immobile, così da sopperire alla richiesta proveniente dall’utenza fuori sede.

Prevista anche una reception ed una mensa. I lavori potrebbero già iniziare questa estate così da rendere disponibili, già per il prossimo anno accademica, una cinquantina di posti, successivamente raddoppiabili.