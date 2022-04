Università statale, a Brescia la ministra Maria Cristina Messa

Brescia. Sono attese in mattinata a Brescia, per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli studi di Brescia, che compie 40 anni, la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, e la commissaria europea per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù, Mariya Gabriel. A presiedere la cerimonia il rettore Maurizio Tira.

Il programma prevede l’apertura dei lavo alle 14, nella sede della facoltà di Medicina e chirurgia, in viale Europa 11 a Mompiano.

La cerimonia prevede il saluto istituzionale di Maria Cristina Messa ed il discorso inaugurale del Rettore Maurizio Tira, seguito dall’ intervento della Rappresentante degli Studenti in Senato Accademico Klaudia Gavoci e della Rappresentante del Personale Tecnico e Amministrativo in Senato Accademico, Giovanna Bonometti. A seguire la Commissaria europea per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù Mariya Gabriel. Il momento musicale è affidato al Chorus Universitatis Brixiae.