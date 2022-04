Brescia, “Lavoro e generatività sociale”: un incontro alla Cattolica

(red.) Si parlerà di “Lavoro e generatività sociale”, martedì 5 aprile al campus di Mompiano (via Garzetta 48, Aula 2, dalle 10.30 alle 12.30,a Brescia) con la partecipazione di Stefania Triva, presidente-Ceo Copan Group, e Anna Baldacchi, responsabile dell’Officina Sociale della cooperativa Cauto, coordinato da Paola Zini dell’Università Cattolica di Brescia. Entrambe parleranno di cultura di impresa, di leadership e di un nuovo welfare nelle organizzazioni di lavoro.

Il seminario intende affrontare il tema del lavoro, un lavoro che mette al centro la persona, un lavoro che favorisce la realizzazione e la soddisfazione, occasione di crescita e di apprendimento. Verrà messa in luce la natura relazionale ed educativa del lavoro, pur riconoscendo che non sempre i contesti organizzativi assumono queste caratteristiche.

Un dato significativo, infatti, è quello delle “grandi dimissioni”, che mettono in luce come il benessere è tornato ad essere una priorità per i lavoratori. Verrà, pertanto, affrontato il tema del cambiamento, della necessità di cambiare la cultura di impresa, passando da imprese che consumano società a imprese che producono, generano società.

Un ultimo tema è quello delle donne, donne che sono ancora lontane dal raggiungere l’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro e ciò ripropone con forza il tema della relazione tra famiglia e lavoro e il tema del welfare.