“Sfide matematiche dell’intelligenza artificiale”, parla Alfio Quarteroni

(red.) Le sfide matematiche dell’intelligenza artificiale con il prof. Alfio Quarteroni, il ruolo e responsabilità della scienza nel sistema complesso uomo-ambiente con il fisico dell’ambiente Antonio Ballarin Denti, l’affascinante mondo della fisica quantistica con Fulvio Parmigiani. Mercoledì 9 febbraio, ore 9.30, nella sede di Mompiano dell’Università Cattolica, aula 1, con il saluto introduttivo del rettore Franco Anelli per i 50 anni della facoltà di Scienze matematiche

Per celebrare i primi cinquant’anni della facoltà di Matematica, con lo sguardo rivolto al futuro, sono state programmate una serie di iniziative coerenti con la responsabilità delle istituzioni educative e di alta formazione di diffondere la cultura scientifica. La pandemia ha rivelato, infatti, che non basta “fare” scienza: occorre farla comprendere e saperla comunicare.

Si comincia mercoledì 9 febbraio con l’evento Numero, tempo, intelligenza. Le parole del futuro, introdotto dai saluti del rettore Franco Anelli e del preside della facoltà Maurizio Paolini. keynote speaker sarà il professor Alfio Quarteroni, esperto di fama mondiale in analisi numerica e matematica computazionale e applicata, che parlerà delle “Sfide matematiche dell’intelligenza artificiale”.

Quarteroni, professore ordinario di Analisi numerica al Politecnico di Milano, docente dell’Università Cattolica dal 1986 al 1989, è anche professore emerito dell’Ecole Polytechnique Federale de Lausanne. Ha diretto numerosissimi progetti di ricerca nelle più svariate aree disciplinari: la medicina, la sismica, la fluidodinamica, l’ambiente, lo sport da competizione. Inoltre, ha coordinato il team responsabile della simulazione matematica di Alinghi, la barca svizzera vincitrice di due edizioni della Coppa America di Vela, nel 2003 e 2007.

Il presidente del Comitato scientifico della Fondazione Lombardia per l’Ambiente, per anni docente di Fisica per l’ambiente nella sede di Brescia, Antonio Ballarin Denti, interverrà su “Ruolo e responsabilità della scienza nel sistema complesso uomo-ambiente”.

Con un contributo su “Materia e luce: l’affascinante mondo della fisica quantistica“, chiuderà la mattinata il fisico della materia Fulvio Parmigiani, che nel 1997-1998 contribuì all’istituzione del corso di laurea in Fisica a Brescia, prima di divenire direttore dell’Elettra-Sincrotrone di Trieste.