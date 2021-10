Domenica in Campo Marte, la cerimonia per le lauree magistrali

(red.) Il comune di Brescia informa che domenica 10 ottobre il parco cittadino di Campo Marte sarà chiuso al pubblico per l’intera giornata (ad esclusione dell’area giochi per bambini su Via Veneto e dei passaggi autonomi) per consentire la celebrazione della quinta edizione della cerimonia di consegna dei Diplomi di Laurea magistrale “Ad Maiora!!” organizzata dall’Università degli studi di Brescia.

L’evento, che si terrà dalle 15.30 alle 19, è ispirato alla tradizione anglosassone del Commencement Day e sarà introdotto dal corteo dei docenti togati e accompagnato dal Chorus Universitatis Brixiae diretto dal Maestro Silvio Baracco e composto da studenti, docenti, personale amministrativo, laureati dell’Università degli Studi di Brescia e da coristi del Conservatorio. In rappresentanza di tutti i laureati magistrali dell’Università degli Studi di Brescia (1000 circa per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020) saliranno sul palco per la consegna dei diplomi 50 ragazzi.

Chiuderà la cerimonia il tradizionale lancio del tocco accademico, metafora della trasmissione del sapere che simbolicamente si diffonde come pioggia dall’alto e diventa patrimonio dell’intera comunità.