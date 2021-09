Unimont a Expo 2020 Dubai nella settimana dedicata a “clima e biodiversità”

(red.) Il polo UNIMONT – Università degli Studi di Milano partecipa ad Expo 2020 Dubai nella settimana dedicata a “clima e biodiversità”, che vedrà le montagne italiane al centro di una serie di eventi e momenti di confronto dedicati al tema dello sviluppo sostenibile dei territori montani.

Nello specifico, in data 7 ottobre avrà luogo il Forum “Reaching for the Stars: Sustainable and Climate Resilient Mountain Development” organizzato con la FAO – Mountain Partnership e in data 8 ottobre 2021 l’evento “Connecting Youth and Mountains, Creating a lively Future” che verterà sull’importanza di una formazione specifica per facilitare lo sviluppo sostenibile delle aree montane.

In vista di quest’ultimo evento, UNIMONT insieme alla FAO – Mountain Partnership, ad Euromontana, Alparc ed EUSALP Youth Council lanciano la “Youth4Mountains Series”: una consultazione che vede giovani dai 16 ai 29 anni residenti in aree montane o appassionati di sostenibilità al centro di una raccolta di idee e opinioni sullo sviluppo sostenibile dei territori montani. Il percorso si compone di due momenti di lavoro online –il 15 ed il 22 settembre dalle 11.00 alle 12.30 – in avvicinamento all’incontro dell’8 ottobre in cui gli stessi giovani presenteranno il “Mountain Education and Innovation Manifesto (MEIM)”, con l’obiettivo di promuovere un’educazione specifica per i territori montani.