Test di Medicina, a Brescia 1137 candidati

(red.) Erano 1137 gli aspiranti medici che si sono presentati alla Fiera di via Caprera che, dismessi gli abiti di hub vaccinale, hanno ospitato (come da tradizione) le prove per accedere ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Venerdì 3 settembre i candidati, tutti muniti di Green pass o con tampone negativo effettuato entro le 48 precedenti, si sono presentati ai cancelli del polo fieristico bresciano per cercare di superare i test d’ingresso alla facoltà di medicina della Statale.

Gli iscritti erano 1218, all’appello non hanno risposto in 81 per una disponibilità di posti pari a 236, di cui 229 per gli italiani e 7 per candidati extra Ue.

Alle 13 la prova ha preso inizio: 100 minuti per rispondere a 60 quesiti con 5 opzioni di risposta su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. Alle 14.40 la prova si è conclusa: due le buste consegnate, una con i risultati del quiz, l’altra con i dati anagrafici, che verranno tenute separate per garantire l’imparzialità. Gli esiti si avranno, a Brescia il 22 settembre.