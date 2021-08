Master in management SDA Bocconi: tutto quello che c’è da sapere

(red.) I Master SDA Bocconi offerti dall’Università Commerciale Luigi Bocconi sono rivolti a tutti quei manager e imprenditori che vogliono accrescere le loro capacità e competenze manageriali, in modo da sviluppare ancor meglio il senso critico tale da permettere una visione nuova e di tracciare la rotta della crescita economica, imprenditoriale e personale. In un mondo che si evolve e cresce di continuo, va di pari passo l’innovazione e la richiesta di competenze esclusive anche nel lavoro.

Per questo motivo, molti professionisti, per accrescere le loro competenze, scelgono di iscriversi ad un master in management come quelli proposti da SDA Bocconi. Nel mondo del lavoro, infatti, la formazione è sì importante, ma deve essere conciliata con le esigenze e gli impegni lavorativi e personali. Per questo motivo, ogni imprenditore o manager deve scegliere se dedicarsi contemporaneamente a studio e lavoro, oppure dedicare un anno intero al solo studio. SDA Bocconi, divide i suoi corsi in part time e full time.

Master Executive Specialistici

Questi corsi sono rivolti a coloro che hanno una significativa Seniority e devono necessariamente conciliare lo studio con il lavoro. Nello specifico, l’offerta di SDA Bocconi per il 2022 prevede l’erogazione di vari master, sia in italiano che in inglese, legati agli aspetti economici e manageriali dell’impresa, e all’innovazione e alla gestione della stessa, divisi per ambiti di operatività e settori.

Ad esempio, il corso EMMAS è rivolto a professionisti che operano Aziende Sanitarie e socio-assistenziali: il corso prevede il formato part time che si snoda su 12 mesi, con inizio a marzo 2022, e permette l’acquisizione di 60 CFU. Oltre all’aspetto manageriale e di leadership il master affronta anche tematiche sull’innovazione del settore sanitario, un argomento particolarmente importante in questi anni di pandemia.

Fra i corsi in lingua inglese spicca EMiLUX, un executive master in Luxury Management che offre allo studente al partecipante un’esperienza completa in 6 città Europee e non, con lo scopo di offrire una prospettiva globale sul mondo del lusso. Della durata di 13 mesi part time, il master rende compatibili studio e lavoro.

Infine, l’Executive Master EMF, della durata di un anno a week end alternati, supporta i manager a gestire le sfide e sfruttare le opportunità del mondo della finanza. Sono 4 le specializzazioni offerte: Corporate Finance and control, Real Estate, Banking e Asset/Wealth management.

Master Specialistici

L’offerta dei Master Specialistici si rivolge a tutti i giovani manager e imprenditori che possono prendere un anno sabbatico dal lavoro per dedicarsi completamente allo studio e all’acquisizione di competenze. Fra i vari corsi spicca sicuramente il MISA, ovvero il master in imprenditorialità e strategia aziendale con uno sguardo innovativo e rivolto al cambiamento in ambito di Entrepreneurial Management, Agile Project Management e Design Thinking, e la comprensione di trend emergenti come la Sostenibilità, la Blockchain, le nuove dimensioni del Welfare.

MFB è un master che permette di acquisire competenze sul management nel campo Food & Beverage, con particolare attenzione agli aspetti legati al prodotto, retail e hospitality, è offerto in lingua inglese.

Infine, SDA Bocconi organizza il MiMS, ovvero un master specialistico che permette di sviluppare competenze e abilità idonee a lavorare a livello manageriale nella sanità pubblica e privata. Il corso permette l’acquisizione di 70 CFU.

Il MiMS affronta le nuove e complesse sfide del settore sanitario formando giovani persone capaci di interpretare ruoli di innovazione o di contribuire alla riformulazione delle funzioni più tradizionali all’interno di aziende sanitarie e istituzioni pubbliche.