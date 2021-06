Università, Ingegneria di Brescia si estende fino alla Valcamonica

(red.) La formazione universitaria bresciana, per quanto riguarda la facoltà di Ingegneria, si allarga anche in provincia. D’intesa con il dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale e dell’Informazione dell’ateneo bresciano è stato lanciato un nuovo corso di laurea triennale che partirà nell’anno accademico 2021-22 in “Tecniche industriali di prodotto e di processo” e si svolgerà in Valcamonica, a Breno. A contribuire all’operazione sono le Forge Monchieri, Forgiatura Morandini, Metalcam, C.m.m. dei fratelli Rizzi, Techint Group, Comune di Breno e la Comunità montana.

I laboratori rivolti agli studenti dell’istituto tecnico Tassara-Ghislandi si svolgeranno proprio all’interno della sede camuna. Ora si definiranno le modalità di iscrizione per poi partire a settembre con l’anno accademico 2021-22 quando ci sarà anche il test di ammissione. Sono previste tre specializzazioni, tra cui Automazione industriale, Meccanica e materiali e Meccanica ed efficienza energetica. Il corso si occuperà di formare tecnici qualificati con una buona conoscenza dell’ingegneria industriale in grado di contribuire ad attività come la progettazione di prodotti e impianti, l’analisi e la gestione di processi di produzione o di trasformazione, l’analisi del rischio e la gestione della sicurezza.