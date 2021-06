UniBs finalista del premio internazionale The World Award for Sustainability

(red.) Il Laboratorio di Chimica per le Tecnologie (Università degli Studi di Brescia e INSTM) è stato selezionato come finalista del premio internazionale The World Award for Sustainability dell’ENERGY GLOBE AWARD. Il progetto risguarda lo sviluppo di un nuovo materiale adatto ad intrappolare il particolato atmosferico, per promuove le città sostenibili del futuro.



La selezione, che ha riguardato 5 continenti, per un totale di circa 2500 progetti provenienti da circa 180 paesi, è stata realizzata da una giuria internazionale guidata da Maneka Gandhi (membro della famiglia di Indira Gandhi).



Questo premio è stato voluto dalla prestigiosa società Arthur D. Little ed è il più importante riconoscimento al mondo in ambito di sostenibilità.



Tutti i progetti finalisti ( https://www.energyglobe.info/international ) verranno presentati sabato 5 giugno, durante la Giornata mondiale dell'ambiente 2021, alle 5 pm sul sito dell'ENERGY GLOBE AWARD.

Il progetto dei ricercatori affeerenti all’UdR dell’Università di Brescia, che riguarda lo sviluppo di un materiale sostenibile per l’intrappolamento del particolato atmosferico aerodisperso, ha ottenuto lo scorso anno il riconoscimento nazionale sempre dal comitato dell’ENERGY GLOBE WORD AWARD, con la conseguente nomination per il riconoscimento a livello internazionale, che è arrivata quest’anno.



Negli ultimi 18 mesi, a seguito del conseguimento del Premio Marzotto per lo stesso progetto, il team del laboratorio ha lavorato per migliorare le caratteristiche estetiche e meccaniche del materiale, grazie anche al supporto di Italcementi e di due architetti inglesi della London School of Architecture, riuscendo ad ottenere un materiale più chiaro (il materiale originale era molto scuro) e più resistente. Nel nuovo materiale sono stati anche inglobati scarti industriali, per renderlo ancora più sostenibile.