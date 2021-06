Brescia in Azione: “Servono più spazi per gli studenti in città”

(red-) “Brescia in Azione accoglie con soddisfazione la soluzione proposta dall’amministrazione comunale di Brescia in merito alla riapertura della Sala di Lettura “Umberto Eco” nei fine settimana”, si legge in un comunicato, “in seguito al lavoro fondamentale del nostro attivista Paolo De Franceschi, che tramite una raccolta firme ha riportato all’attenzione dell’amministrazione la problematica di tantissimi studenti bresciani che si trovavano in difficoltà per la mancanza di spazi per studiare nei giorni festivi e prefestivi. A tal proposito vorremmo sottoporre all’attenzione del rettore dell’Università degli Studi di Brescia Maurizio Tira e dell’amministrazione stessa, anche in vista della vittoria di Brescia come Città dei Giovani 2021, la necessità di implementare sale di lettura e di studio nonché spazi di co-working per gli studenti e i giovani bresciani non iscritti all’Università della nostra città così da favorirne i percorsi accademici, di studio e di lavoro”.

“Nonostante la grande possibilità per gli studenti di Unibs di accedere alle sale studio messe a disposizione dall’Università”, dice Federico Scanzi, coordinatore Politiche giovanili per Lombardia in Azione, “non possiamo dimenticarci dei tantissimi studenti bresciani fuori sede che si trovano in città, quest’anno particolarmente numerosi per la situazione pandemica, e che non hanno accesso alle strutture dell’Ateneo. Amministrazione e Università dovrebbero trovare assieme una soluzione come accaduto in altre città italiane”.

“L’amministrazione comunale, soprattutto nella figura della vice sindaco Laura Castelletti”, continua Omar Boukhatem, coordinatore Politiche giovanili per Brescia in Azione, “ha recepito in tempi brevi la problematica e ha subito trovato una soluzione per poter tamponare il problema degli spazi di studio della città, tuttavia urge trovare una soluzione sostenibile per il futuro, anche in vista di un incremento, già consolidato e prevedibile, degli iscritti alle università”.