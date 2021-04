Smart Specialisation strategies: Laboratorio alpino di innovazione con Unimont

(red.) Giovedì 22 aprile il polo UNIMONT – Università degli Studi di Milano organizza un workshop di discussione tematica nell’ambito del progetto Interreg Alpine Space A-RING – Alpine Research and INnovation capacity Governance, di cui è capofila. L’evento mira a promuovere la cooperazione nel settore della Ricerca e Innovazione tra gli attori alpini, quali PMI, Università, Centri di ricerca, Pubbliche amministrazioni e ONG, e creare le basi per future sinergie nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi nelle Alpi.

Durante la mattinata si svolgerà una discussione partecipata sul ruolo di Ricerca e Innovazione: Intelligenza artificiale, Open innovation, Mobilità (Smart), Economia circolare e Turismo sostenibile saranno esplorati seguendo la tecnica del World Cafe per individuare tre tematiche specifiche che verranno in seguito analizzate con l’obiettivo di individuare alcune idee innovative per lo sviluppo di prodotti e servizi che costituiranno le basi per future collaborazioni nell’ambito alpino.

PROGRAMMA

9:30-12:30 – Cinque esperti presenteranno le loro esperienze di successo nel campo della Ricerca e dell’Innovazione

Intelligenza artificiale: Jonni Malacarne – BlueTensor

Mobilità (Smart): Gabriele Grea – Impresa Sociale Redmint

Open innovation: Gabriele Paglialonga – Industrio Ventures

Economia Circolare: Matilde Cecchi – Area Science Park

Turismo Sostenibile: Stefano Sala – Polo UNIMONT – Università degli Studi di Milano

14:30-17:30 – Costituzione di tre laboratori di idee, conclusioni e networking