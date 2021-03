Ranking, la Cattolica nella top 101-150 tra gli atenei del mondo

(red.) L’Università Cattolica del Sacro Cuore è nella top 101-150 tra le università al mondo su un totale di 26mila atenei complessivi in 7 aree disciplinari: Communication & Media Studies, Philosophy e Nursing, Modern Languages, Medicine, Psychology e Law. È quanto emerge dall’undicesima edizione del QS World University Rankings by Subject 2021 la classifica elaborata dagli analisti di Quacquarelli Symonds.

Analizzando nel dettaglio la graduatoria, Communication & Media Studies quest’anno debutta nella fascia 101-150, seconda università in Italia. Salgono in classifica anche Philosophy e Nursing che si collocano nel rank 101-150. Confermano la propria posizione, sempre nella fascia di merito 101-150, Medicine (terzo ateneo in Italia), Modern Languages, Psychology e Law.

QS prende in esame anche altri indicatori di eccellenza delle istituzioni universitarie di tutto il mondo. Tra questi l’Employer Reputation – la valutazione che i datori di lavoro danno ai laureati in base all’Ateneo di provenienza – dove l’Università Cattolica ottiene il miglior risultato tra gli atenei italiani per l’area Sociology (77,9); l’Academic Reputation – il parametro che indica le istituzioni universitarie più apprezzate dalla comunità accademica globale – in cui la Cattolica si classifica al quinto posto per il gruppo disciplinare Life Sciences & Medicine (score 66,6). Quanto agli indicatori che misurano la produttività scientifica l’Università Cattolica è la seconda in Italia nelle Citations per Paper per l’area disciplinare Nursing (96,7). Da menzionare anche il punteggio di Medicine (80,4) per quanto riguarda l’H-Index.