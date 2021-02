“Project Management per la Montagna”: aperte le iscrizioni a Edolo

(red.) Il polo d’Eccellenza UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano ha aperto le iscrizioni all’ottava edizione del corso di perfezionamento “Project Management per la Montagna”: venerdì 12 febbraio si terrà un breve incontro online di presentazione del percorso formativo.

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30, la Prof.ssa Anna Giorgi – Direttrice del Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. di UNIMONT e Presidente del Corso di Laurea in “Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano” – presenterà il corso di perfezionamento in “Project Management per la montagna, organizzato da UNIMONT per primavera 2021.

L’incontro di presentazione si terrà tramite piattaforma Zoom ed è rivolto a tutti coloro che sono interessati a scoprire le tematiche e le modalità di svolgimento di questo percorso di formazione, nonché le competenze professionali che verranno approfondite. Il corso è rivolto a giovani professionisti, project manager, funzionari tecnici e responsabili di progetti che vogliono operare nei territori di montagna. La figura professionale che il corso mira a specializzare è quella del Progettista Esperto.