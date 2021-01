Premio Ciapetti a Erica Bruno e Marialaura Giuliani

(red.) Erica Bruno è la vincitrice dell’edizione 2020 del Premio “Dario Ciapetti”, la borsa di studio ideata dall’Associazione comuni virtuosi in collaborazione con il comune di Berlingo, Fondazione Cogeme e l’Associazione comuni bresciani.

A decretare la graduatoria finale del bando è stata la giuria presieduta dal rettore dell’Università degli studi di Brescia, Maurizio Tira.

La tesi che si aggiudica l’assegno di 1.500 euro si intitola: “Il verde nella complessità urbana. Green Infrastructures e Servizi Ecosistemici: dalla teoria alla pratica”, discussa presso l’università Iuav di Venezia – corso di Laurea magistrale in Pianificazione e Politiche per la città, il territorio e l’ambiente, presso il dipartimento di Culture del Progetto.

Ad affiancare Erica Bruno, tra i premiati anche Marialaura Giuliani, a cui è andato il premio da 500 euro dell’Associazione comuni bresciani, con la tesi: “Sustainable development goals 2030: verso il monitoraggio a livello comunale”.



La giuria ha ritenuto di assegnare inoltre due menzioni speciali, rispettivamente a Giulia Lang, autrice della tesi “Lo spopolamento delle aree interne in Italia: il caso di Oltrepo (BIO)DIVERSO” e ad Alice Frontera con la tesi “Comunicare la città attraverso i social network, pubblica amministrazione ed esperienze di multicanalità”.

La borsa di studio è nata nel 2013, a seguito della prematura scomparsa del sindaco di Berlingo (Bs) Dario Ciapetti, già membro del direttivo nazionale dell’Associazione comuni virtuosi.