Università Cattolica, conclusi i lavori al nuovo polo di Mompiano

(red.) Si sono ufficialmente conclusi i lavori di realizzazione, almeno delle parti esterne, del nuovo polo che ospiterà la sede centrale dell’Università Cattolica di Brescia a Mompiano. Gli spazi, per oltre 20 mila metri quadrati, sono stati ricavati nella vecchia sede del seminario vescovile in via Bollani e accessibile anche da via Garzetta. All’interno ci sarà posto per aule di lezione, laboratori, una biblioteca, sale studio, mensa, bar, campi sportivi e aree verdi.

A confermare la chiusura dei lavori è stato il direttore Giovanni Panzeri che ha anche sottolineato come la sede sarà operativa entro la fine dell’estate 2021 e a pieno regime dal prossimo anno accademico 2021-22. Nonostante tre mesi di stop a causa del lockdown, i cantieri sono riusciti a rispettare le scadenze dopo il via alla fine di gennaio del 2018. La nuova operazione porterà anche a dei cambiamenti sul fronte della viabilità nella zona di Mompiano, grazie anche alla fermata della metropolitana Europa dalla quale partirà un percorso ciclabile.

Intorno al nuovo polo universitario arriveranno 96 posti auto per docenti e personale e un altro centinaio per biciclette e moto. Rimarrà comunque presente anche la sede di via Trieste in centro storico, ma quella centrale sarà quella di Mompiano. Tutte le altre sedi di via Musei, Santa Croce e Aleardi saranno dismesse.