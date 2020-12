“Secondo tempo”: un nuovo mediacenter per il centenario della Cattolica

(red.) “Secondo tempo. Le parole del futuro le scriviamo insieme”: è l’invito scritto da Paolo Iabichino per rappresentare non solo le celebrazioni dell’Università, ma anche l’auspicio a una ripartenza condivisa, per superare assieme all’intera comunità universitaria questa fase difficile. La narrativa s’inserisce all’interno di una strategia di comunicazione più ampia che si svilupperà per tutto il 2021 e che esordisce con il nuovo sito per raccontare il Centenario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Un nuovo strumento per scrivere le parole del futuro e proiettare l’Ateneo, nato nel 1921, verso il secondo secolo accademico che si appresta a varcare. Online da lunedì 14 dicembre, “Secondo tempo” (disponibile al seguente url: http://secondotempo.cattolicanews.it/) rappresenta una proposta innovativa nel panorama nazionale: oltre a riunire e raccontare tutte le iniziative organizzate nel periodo delle celebrazioni di questo importante appuntamento con la storia, inaugura anche il media center dell’Ateneo. Si tratta di una piattaforma di comunicazione, coordinata da una regia che produce, raccoglie e pubblica come una content-factory interna all’Ateneo. All’interno di questa inedita linea editoriale, non mancano i podcast, in particolare la serie speciale dedicata alla “Roboetica”.

Realizzato dall’agenzia di comunicazione bresciana Gummy Industries, il sito è infatti concepito come un flusso continuo di informazioni raccolte in diverse sezioni – dagli eventi alle news, dai podcast ai video, dai web reportage alle fotonotizie – dove i contenuti prevalgono sui contenitori. Progettato con una logica mobile-first, come il nuovo sito Unicatt.it, “Secondo tempo” presenta una duplice navigazione sia per temi d’interesse sia per contenitori di gradimento, con in più la possibilità di realizzare newsletter profilate.

Tra le novità del media center la sezione dedicata ai podcast. Debutta proprio il 14 dicembre, con il go live di “Secondo tempo” lo speciale “Roboetica” a cura dei giornalisti Marzio G. Mian e Nicola Scevola. Un viaggio sonoro in 12 puntate dell’Università Cattolica che, attraverso autorevoli voci accademiche e del mondo delle professioni, si propone di raccontare che cosa vuol dire vivere al tempo dell’intelligenza artificiale. Inoltre, partendo da esperienze reali sul campo, intende analizzare se e come i robot stanno cambiando la natura umana. Diversi gli aspetti toccati: si va dalla capacità dell’IA di elaborare dati che si sta rivelando preziosa nella lotta al Coronavirus, affrontata nell’episodio “L’antidoto intelligente”, alla questione della presenza della robotica nelle fabbriche esaminata nella puntata “Il Lavoro nobilita l’automa” o alla gestione del traffico affidata agli algoritmi messa sotto la lente nel podcast intitolato “Big Data nel Motore”.

Sempre nella sezione podcast di “Secondo tempo” trovano spazio altri approfondimenti, tra cui “Kennedy: il mito e il coraggio”, l’iniziativa promossa da Il Sole 24 Ore in collaborazione con l’Università Cattolica per raccontare l’America del primo presidente cattolico della storia americana, “Le voci di CattolicaNews”, interventi, opinioni e punti di vista sui fatti dell’attualità affidati ai docenti delle 12 Facoltà dell’Ateneo, “La Parola del giorno”, il commento audio al Vangelo quotidiano a cura del Centro pastorale dell’Università Cattolica.