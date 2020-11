Dad e ricerca in università, 4 milioni di euro per la Statale di Brescia

(red.) Tra i nuovi decreti del presidente del Consiglio e le ordinanze regionali lombarde, di fatto anche nel bresciano ormai da settimane le università stanno svolgendo le lezioni esclusivamente a distanza. Per potenziare questo servizio, ieri, martedì 3 novembre, la giunta lombarda ha approvato uno stanziamento di 43,5 milioni di euro e di cui una fetta raggiungerà anche Brescia. Destinataria è la Statale che incasserà 4 milioni, di cui 2,3 per potenziare la didattica a distanza e 1,7 per la ricerca.

Per quanto riguarda i 2,3 milioni di euro, il rettore dell’Università degli Studi Maurizio Tira ha spiegato che saranno utilizzati per completare gli allestimenti delle aule con attrezzature e con cui trasmettere le lezioni, ma anche svolgere incontri ed esami. Sul fronte della ricerca, invece, sarà sviluppato un sistema di training interattivo per consentire agli studenti di Medicina, ma anche ai medici in formazione, di acquisire maggiori competenze in un contesto quasi realistico.

Ma intanto gli studenti hanno anche chiesto che le lezioni vengano registrate per consentire a chi presenta problemi nello streaming di visionarle in un secondo momento.