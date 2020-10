Coronavirus, all’Unibs rinviata inaugurazione con Mattarella

(red.) Tra esattamente una settimana, giovedì 29 ottobre, i riflettori nazionali si sarebbero dovuti accendere su Brescia in occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico all’Università degli Studi e anche con la visita alla statua della Vittoria Alata dopo l’intervento di restauro. Ma l’emergenza sanitaria in corso e che si è aggravata ha indotto a rinviare l’appuntamento.

Lo ha comunicato lo stesso rettore Maurizio Tira inviando una lettera ai docenti. “Con grandissimo rammarico comunico che l’inaugurazione è rinviata a data da destinarsi. Sentita la Segreteria del Presidente – scrive nella lettera di cui dà notizia il Corriere della Sera – assicurano l’immediata riprogrammazione dell’inaugurazione con la presenza del presidente non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno. Per questo attenderemo, certamente non sarà prima della fine dell’anno solare“.