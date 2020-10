Brescia, Cgil e studenti universitari in “Cantieri per il sapere”

(red.) Si è svolto martedì 6 ottobre in Camera del Lavoro un incontro con i rappresentanti dell’Unione degli Studenti Universitari di Brescia. L’UdU è una confederazione di associazioni studentesche presenti nei più importanti atenei italiani alla quale aderiscono ogni anno circa 10mila ragazzi e ragazze.

Al centro dell’incontro la proposta “Cantieri per il sapere – per un’edilizia universitaria sostenibile e di qualità” promossa da Fillea e UdU nazionali, un’importante iniziativa che propone di avviare un monitoraggio delle condizioni degli atenei con l’obiettivo di aprire vertenze territoriali per piani di intervento a favore di una edilizia universitaria sostenibile e di qualità.

“Gli ultimi, allarmanti, rapporti sull’edilizia scolastica e universitaria”, si legge in una nota della Cgil, “confermano l’urgente bisogno di mettere in sicurezza scuole, atenei, Case degli Studenti gestite dalle Agenzie per il Diritto allo Studio. La pandemia ha poi reso il quadro ancora più complicato, limitando enormemente la possibilità di fruizione degli spazi per le lezioni e le iniziative. A fronte di tutto questo le risposte non possono essere il ricorso al numero chiuso, ma è necessario mettere in campo provvedimenti che guardino al futuro con lungimiranza”.

“Da questa urgenza”, prosegue il comunicato, “nasce la proposta di considerare la via della rigenerazione di spazi urbani, nel segno della sostenibilità ambientale e sociale, affinché siano destinate nuove aree all’attività didattica degli atenei, ad alloggi per gli studenti e ad attività culturali ricreative sportive utili anche al territorio. Inoltre con questo progetto si vuole realizzare anche un percorso formativo con approfondimenti in materia di appalti, sulle procedure volte alla legalità, alla qualità e alla sicurezza del lavoro”.

“L’obbiettivo è infatti il coinvolgimento degli studenti, in particolare gli iscritti alle facoltà di ingegneria, architettura e delle altre facoltà da cui usciranno i professionisti e i futuri tecnici del settore”, conclude il documento. “Per questa ragione è stata predisposta una Guida con alcune informazioni utili sul lavoro nelle costruzioni, sui contratti, i diritti e le tutele, le funzioni degli enti bilaterali delle costruzioni, le opportunità di lavoro. L’incontro è stato quindi il primo mattone per costruire insieme, anche a Brescia, questa iniziativa, preludio per rilanciare in modo strutturato quel rapporto fra l’UdU e le categorie della Cgil che si è inevitabilmente interrotto durante i mesi di lockdown”.