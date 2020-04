Coronavirus, Unibs: 77% dei pazienti migliorati con farmaco antiartrite

(red.) Che la molecola tocilizumab, di solito impiegata per curare le infiammazioni da artrite reumatoide, desse miglioramenti sugli affetti dal Covid-19 era già stato notato a Wuhan e anche in Italia, partendo dall’ospedale Cotugno di Napoli. Ma un test di sperimentazione più approfondito e con una vasta platea di soggetti trattati arriva dall’Università degli Studi di Brescia. Esaminando cento pazienti ricoverati all’ospedale Civile, i ricercatori hanno notato che l’uso della molecola ha calmato il 77% dei malati.

E a livello di casi trattati è il maggiore studio al mondo e che sarà pubblicato sulla rivista scientifica “Autoimmunity Reviews”. Questo studio dimostra come 8 persone su 10 colpite dalla polmonite interstiziale, quella provocata dal coronavirus, siano migliorate o stabilizzate. E si parla di soggetti che a causa del Covid non riuscivano a respirare, spesso perché finivano in terapia intensiva.

Nicola Latronico, direttore dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione 2 e a capo dello studio, ha sottolineato che il farmaco è stato sottoposto sui pazienti ricoverati dal 9 al 20 marzo e si è compreso come questa molecola sia riuscita a ridurre la risposta immunitaria. A livello di numeri, su 100 pazienti, sono 43 quelli trattati in terapia intensiva e 57 al di fuori. Di questi secondi, il 65% è migliorato e degli altri 43 ci sono due terzi che si sono calmati.