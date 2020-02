Università, nel 2021 una nuova mensa all’ex Buonissimo

(red.) Entro agosto del 2021 gli studenti universitari di Brescia iscritti alla Statale (si erano interessati anche quelli della Cattolica e al Conservatorio) potranno trascorrere le pause pranzo in una nuova sala mensa da costruire nell’ex Buonissimo, nel centro storico cittadino. Ancora l’accordo non è stato scritto nero su bianco, ma c’è un’intesa che già alla fine di dicembre del 2018 la giunta comunale aveva raggiunto con l’ateneo degli Studi.

La mensa troverà spazio nello stesso edificio al civico 23 di corso Mameli e proprio dove è già presente la sala di lettura intitolata a Umberto Eco. Un’operazione che si propone non solo di rispondere alle richieste degli universitari, ma anche di riqualificare un quartiere.

Sarà Brescia Infrastrutture a occuparsi della costruzione di spazi distribuiti su due piani e per un’opera che avrà un valore di 92 mila euro all’anno per i prossimi trent’anni a carico della Statale. E si sta valutando di mettere a disposizione l’aula mensa anche per i dipendenti comunali.