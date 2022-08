Ferragosto da tutto esaurito sul Garda bresciano

Brescia. Sarà un Ferragosto da sold out nelle località bresciane, prese d’assalto dai turisti, italiani e non solo. Si stima infatti che, in questo agosto 2022 le presenze dovrebbero attestarsi attorno ai 10 milioni. Numeri che riportano ai periodi pre Covid, quando la pandemia dimezzò il numero dei vacanzieri, quest’anno decisi a non voler rinunciare alle proprie ferie seppure, in larga misura, più brevi rispetto a quelle del 2019. Il giro d’affari dovrebbe attestarsi, secondo i calcoli di Federalberghi Lombardia, attorno al miliardo di euro.

Vacanze che, tuttavia, devono fare i conti con i rincari energetici e delle materie prime, con un aumento medio per i consumatori del 7%. Un aumento che non corrisponde, però, ai nuovi costi per i gestori, che si sono raddoppiati o addirittura triplicati. A queste difficoltà si aggiunge quella del reperimento di manodopera, non solo italiana, ma anche quella, tradizionalmente, proveniente dall’Est Europa: il personale stagionale straniero, infatti, ha preferito dirigersi per lo più in Austria o in Svizzera dove sono garantiti stipendi più alti.

Aumentate anche le presenze di turisti stranieri, soprattutto inglesi ed olandesi, ma anche francesi, che hanno costituito una novità sulle sponde del Garda bresciano e del Sebino.