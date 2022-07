Strada del Vino e dei Sapori, un autunno carico di progetti

Brescia. Si prospetta un autunno ricco di nuovi progetti per Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori: grazie al contributo di Regione Lombardia deliberato nei giorni scorsi, l’associazione potrà iniziare alcuni interventi decisivi ed importanti per il territorio.

Quali? Ad esempio la revisione della cartellonistica presente con sostituzione dei cartelli obsoleti e creazione di un portale specifico per la valorizzazione turistica dei comuni che afferiscono alla realtà associativa.

«Si tratta – afferma Flavio Bonardi Presidente di Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori – di un riconoscimento del grande lavoro svolto nei mesi scorsi nella progettazione di interventi che andassero a rispondere in modo compiuto alle necessità avanzate da Regione Lombardia, in ottica di valorizzazione dei servizi turistici locali. I progetti vanno quindi nella direzione di riconoscere Colli dei Longobardi come un luogo dell’enogastronomia e della cultura, visitabile facilmente e vivibile in tutte le sue forme».

Il progetto della cartellonistica, riguarderà la sistemazione ed il posizionamento, in accordo con le amministrazioni comunali, di ottanta nuovi cartelli entro la fine del 2023. In questo modo sarà molto chiaro il luogo in cui il turista si trova, e si potrà creare quel senso di appartenenza che tanto sta a cuore al territorio ed ai Comuni.

Più complesso, ma allo stesso tempo, una novità importante, riguarderà il nuovo portale che verrà realizzato e che sarà collegato direttamente con il sito web della Strada del Vino e dei Sapori.

Il portale oltre alla finalità primaria di realizzazione di un nuovo portale e una nuova app finalizzati alla promozione del territorio, si prefiggono di essere veicolo di aggregazione di proposte di accoglienza attraverso un’unica piattaforma di comunicazione desktop e mobile altamente funzionale e interattiva. Il progetto sarà veicolo per la promozione della digitalizzazione dell’offerta di promozione turistica e la diffusione di servizi digitali offerti sia ai cittadini sia alle imprese.

«La proposta – continua Bonardi – è formulata fornendo una serie di servizi on line che rispondano in modo preciso alle esigenze dei visitatori, tra cui la necessità di disporre di un unico punto di accesso ai servizi erogati in

ottemperanza delle strategie “Digital First” e “Mobile First”, queste ultime sempre più prevalenti laddove si contino il numero di connessioni ad internet. Per questo motivo il progetto cita il portale e l’app come strumenti convergenti di informazione e di organizzazione delle proposte di eventi delle singole unità locali».

Al portale si affiancheranno una serie di altri servizi di notevole interesse quali, ad esempio, la possibilità di prenotare soluzioni integrate di accoglienza attraverso sistemi di comunicazione tecnologici “web-based” che portino il visitatore a informarsi sulle caratteristiche del territorio e vivere la migliore esperienza possibile di visite e tour diversamente esperienziali guidati con l’ausilio di percorsi anche multilingua consultando il patrimonio offerto dal territorio.