Salò in Jazz: giovedì 2 giugno il primo spettacolo

Salò. Da giovedì 2 giugno e per i successivi primi giovedì dei mesi di luglio, agosto e settembre, Salò ospiterà un’ampia rassegna musicale dedicata al jazz nelle sue forme più contemporanee.

Sul lungolago e per le vie dello shopping saranno presenti una decina di punti musicali che permetteranno di intraprendere un vero percorso musicale nel centro con artisti dal calibro Europeo.

Si passerà della musica black, alla musica a sei corde per ricreare le atmosfere del jazz americano degli anni 30 e 40 del secolo scorso. Standards, blues e qualche bossanova.

Ed ancora suoni di strumenti acustici, voci che arrangiano, scompongono e ricompongono fino a farvi ballare. Insomma sarà impossibile non muovere le gambe per due passi di danza o accennare con le labbra una canzone riarrangiata in stile pop jazz. Alle ore 23.00, inoltre, il Golfo di Salò sarà illuminato da uno spettacolo pirotecnico.

“La serata è uno dei primi esempi di collaborazione tra Amministrazione Comunale, Proloco Cittadina ed Associazione commercianti”, ha precisato l’assessore Nirvana Grisi, “collaborazione che è vitale per una Città dedita al commercio e al turismo come Salò”.“Abbiamo deciso di proporre lo spettacolo pirotecnico non solo a fine estate (sabato 27 agosto) ma anche in occasione di Salò in Jazz così da permettere a più persone di godere del golfo più bello del Lago di Garda illuminato dai fuochi d’artificio”, ricorda Nicola Tranquilli, presidente della Proloco Salodiana.

I negozi saranno aperti sino alle 23, così da consentire lo shopping serale in quella che è senza ombra di dubbio la capitale commerciale della sponda Bresciana del Lago di Garda. I bar e i ristoranti potranno ampliare i plateatici fini a bordo lago; così da poter accogliere al meglio i clienti e consentire la visione dello spettacolo pirotecnico.

“È un evento che tutti i nostri associati hanno fortemente voluto per la stagione 2022, saranno quattro giovedì dedicati alla musica, allo shopping e al divertimento; un grande esempio di collaborazione tra Amministrazione Comunale, Proloco e Commercianti”, ha ricordato Andrea Maggioni presidente di Salò Promotion. La Direzione Artistica degli eventi è affidata a Meid Eventi, già organizzatrice di importanti Rassegne Musicali e Buskers Festival.

Salò in jazz: si parte Giovedì 2 giugno e si prosegue giovedì 7 luglio e giovedì 4 agosto, per concludere giovedì 1 settembre. Il primo giovedì del mese dedicato alla musica, allo shopping e all’intrattenimento.