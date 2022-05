L’atteso evento “PIETRA LIGURE INFIORE” torna il 28 e 29 maggio

Pietra Ligure. Manca davvero poco per la Rassegna Internazionale delle Infiorate artistiche più attesa e spettacolare dell’anno. Pietra Ligure Infiore , infatti, taglierà il nastro nel fine settimana del 28 e 29 maggio. La settima edizione ha un sapore speciale, dopo un periodo di chiusura forzata.

L’Infiorata, a cadenza triennale, è organizzata dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con l’Associazione Circolo Giovane Ranzi, la cui tradizione dei maestri infioratori affonda le radici nei primi anni dell’800 con la celebre “Stella di Ranzi”, che ogni anno in occasione della festa del Corpus Domini anima la piccola frazione pietrese.

Migliaia i turisti attesi per l’ultimo fine settimana di maggio. Molte le iniziative collaterali che prenderanno vita tra le vie del borgo antico e delle piazze di Pietra Ligure che sarà ricoperto da tappeti floreali: spettacoli, giochi di luce, videomapping, concerti e atmosfere incantate.

Nel fine settimana del 28 e 29 maggio Pietra Ligure ospiterà 44 gruppi provenienti da diverse regioni italiane e 8 città europee: Offenburg e Mühlenbach (Germania), Chateaumeillant (Francia), Ponteareas e Castropol (Spagna), Anykščiai (Lituania), Csömör (Ungheria) e Uniejów (Polonia). Nazione ospite d’onore quest’anno sarà l’Argentina con la città di Buenos Aires. La città argentina, infatti, è legata alla Liguria e a Pietra Ligure dagli stretti rapporti storico-culturali originati dall’importante storia di emigrazione della fine dell’Ottocento/inizi del Novecento.

L’Infiorata edizione 2022 sarà anche l’occasione per la prima edizione del Festival nazionale “Infiorate dei ragazzi” organizzato dall’Associazione Nazionale Infiorate artistiche “Infioritalia”, che si svolgerà nella giornata di sabato 28 maggio.

Contribuiscono fattivamente alla realizzazione di “Pietra Ligure inFiore”, le associazioni di categoria pietresi, con il sostegno di Regione Liguria, della Camera di Commercio Riviere di Liguria e della Fondazione De Mari. Sono coinvolti nella manifestazione, inoltre, l’Associazione Nazionale Infiorate Artistiche “Infioritalia”, che raggruppa le Associazioni degli Infioratori e di cui il Circolo Giovane Ranzi è socio fondatore, e l’Associazione Nazionale Città dell’infiorata, che comprende le 21 città italiane con tradizioni d’infioratori e alla quale il Comune di Pietra Ligure è associato.

Pietra Ligure non smette mai di incantare visitatori e cittadini grazie alle molte offerte che ogni anno offre per il proprio turismo: tra sole, mare, eventi culturali e bellezze naturali si ha solo l’imbarazzo della scelta, oltre all’infiorata di maggio, infatti, il calendario degli eventi in programma nella cittadina ligure, non lascerà nessuno insoddisfatto.

Pietra Ligure, infatti, accontenta le esigenze di tutti: dalle famiglie, agli amanti dello sport, dai patiti del mare a chi invece non può fare a meno della montagna. Dai più piccoli ai più grandi, tutti potranno godere delle offerte di Pietra Ligure.

Con l’inizio dell’estate, infatti, potrete consultare il ricchissimo calendario degli eventi “Pietra Family Experience” e scegliere ogni giorno quale vacanza fa per voi.

Se state pensando a una vacanza da trascorrere con tutta la famiglia, Pietra Ligure è la risposta a ogni vostra esigenza.

