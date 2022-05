Bus turistici, spazio per la sosta in via Lupi di Toscana

Brescia. Sono pronti i nuovi spazi per bus turistici ricavati in via Lupi di Toscana. L’intervento è stato realizzato da Brescia Mobilità, in collaborazione con il Servizio Turismo, il Settore Mobilità e Trasporto Pubblico e il Settore Polizia Locale del Comune di Brescia.

Lo spazio si trova nella parte terminale di via Lupi di Toscana, prima dell’ingresso in via Brigata Meccanizzata e potrà ospitare contemporaneamente due bus turistici.

Il Servizio Turismo del Comune di Brescia ha voluto accogliere in questo modo le segnalazioni giunte dalle guide turistiche locali, che avevano indicato l’esigenza di un ulteriore spazio dedicato all’arrivo di gruppi in autobus. Il nuovo spazio si aggiunge al terminal già presente in largo Torrelunga, area altamente utilizzata per il carico e scarico di gruppi diretti nell’area museale e Unesco del centro storico.

Il nuovo spazio consentirà ai gruppi di turisti di raggiungere agevolmente la zona ovest della città antica, offrendo alle guide la possibilità di includere la visita di beni di alto valore storico-artistico come il quartiere del Carmine, la basilica di Santa Maria delle Grazie, corso Garibaldi e le chiese di Santa Maria della Pace e San Francesco.

Questi monumenti, nonostante la loro rilevanza, spesso non possono essere inclusi nella visita di gruppi con difficoltà motorie, come i turisti della terza età, o che hanno solo una giornata a disposizione; in questo modo si è voluto tener conto delle esigenze di un più largo bacino di fruizione e garantire maggiore inclusione, trasferimenti più rapidi e una migliore accoglienza, soprattutto in vista di un incremento di visitatori per l’importante appuntamento nel 2023 con Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura.