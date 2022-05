Campione, arcHITects progetta i North Wind Apartments all’ex-villaggio operaio

Tremosine. Campione del Garda è un borgo suggestivo affacciato sulla sponda bresciana del lago Benaco – meglio conosciuto come Lago di Garda. Incastonato nel verde del Parco Alto Garda, gode di una stretta connessione tra zone boschive, montagna e acqua dolce che fanno di Campione del Garda un luogo votato agli appassionati di sport acquatici e all’aria aperta provenienti da tutta Europa.

Da qui, l’idea di creare un vero e proprio hub dedicato a chiunque voglia trascorrere una vacanza immersi nel verde, a stretto contatto con la natura e praticando le attività che più si amano: dal windsurf al kitesurf, dalla vela alle passeggiate. E poi ancora bicicletta, trekking e arrampicate.

Così “North Wind Apartments” ha attraversato una vera e propria riconversione dell’interior design. Grazie ad arcHITects oggi sfoggia infatti la sua doppia natura: tipica residenza operaia locale fuori, divertente e moderna struttura di condivisione e sport all’interno. L’edificio che oggi ospita i North Wind Apartments è stato – dal 1896 al 1981 – parte del villaggio operaio di Campione del Garda in cui abitavano molti dei lavoratori del cotonificio di Giangiacomo Feltrinelli, prima, e Vittorio Olcese, poi.

L’edificio è composto da sei grandi appartamenti, due per piano, ciascuno con il proprio balcone o giardino indipendente. Lo studio ha deciso di vestire “i North Wind Apartments” in stile californiano – con dettagli della tradizione messicana: legno – come il parquet posato a binario -, colori, corda e rafia. Una combinazione fresca e cool che profuma d’estate tutto l’anno: un touch & feel che dagli appartamenti prosegue negli spazi comuni, a richiamare il senso di collettività e convivialità tipico della vita in barca.

Per questo progetto arcHITects sceglie dettagli dal forte impatto grafico e geometrie campite che richiamano i ferzi delle vele. Il colore è infatti utilizzato in sezioni triangolari che seguono il profilo della struttura sottolineando il suo carattere sportivo. La carta da parati che anima il corpo scale invece è stata realizzata appositamente per il progetto da Anton Firsik – Digital Artist ucraino – con la tecnica della Pixel Art. Un elemento fondamentale per dare enfasi all’unicità e al carattere della struttura.

Il risultato è un mix and match di colori, dinamicità e movimento: sembrerà di essere a bordo di una barca a vela ma sulla terra ferma. Emblematica è infatti la scelta di riproporre nelle zone living condivise il posto in quadrato della barca a vela. “Dormire nel posto in quadrato” significa che si passerà la notte sul divano della zona “giorno”: di fatto è, il posto aggiuntivo per uno o due ospiti. Allo stesso modo, arcHITects inserisce nei soggiorni dei North Wind Apartments dei divani-letto in un conviviale quanto intimo corner quadrato.

Uno storytelling fatto di cromie e scorci mozzafiato del paesaggio circostante: un dialogo costante tra interni ed esterni, come le falesie che si apprezzano nella loro maestosità dal salottino comune all’ultimo piano sotto una piccola serra a chiudere il tetto.

“North Wind Apartments” si propone così di essere un punto di riferimento per gli appassionati di outdoor ma non solo. Si tratta di un vero e proprio atto di valorizzazione del territorio. L’obiettivo è dare vita ad un polo sportivo e naturalistico in una località così suggestiva come Campione del Garda: un borgo che ristabilisce il contatto con gli elementi naturali e incentiva il turismo lento che però molto spesso non viene supportato dalle stesse istituzioni locali.