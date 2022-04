Pasqua 2022: in città, sul Sebino e in Valcamonica boom di presenze

Brescia. Non solo Garda affollato nel lungo fine settimana pasquale, ma anche Brescia fa il pieno di presenze, complice il meteo favorevole, con musei, parchi e piazze prese d’assalto dai turisti.

Parco Castelli e Ducos, ma anche Parco delle Cave sono stati teatro di passeggiate, a piedi e in bicicletta, e meta di pic nic familiari e con amici. E, ovviamente, la Maddalena, la montagna dei bresciani, meta di ciclisti e camminatori.

In città notevole afflusso, sopra le aspettative, in Castello e nei musei: soprattutto a Santa Giulia dove state registrate numerose presenze dei bresciani, alla scoperta dei tesori della Leonessa.

Analogo scenario da “tutto esaurito” sul Sebino, con migliaia di presenze e con Montisola presa d’assalto in una giornata soleggiata ma con temperature ancora fredde che, tuttavia, non hanno scoraggiato turisti ed escursionisti. Molto frequentata anche la Strada dell’Olio a Marone, la via Valeriana e la Val Palot.

Anche in Valcamonica si è registrato il boom di presenze: un’affluenza che non si vedeva da molto tempo, con le zone attrezzate per pic nic e grigliate prese d’assalto dalle prime ore del mattino a Sant’Apollonia, Case di Viso, Temù, Vezza. Prove generali di una prossima stagione estiva che si preannuncia favorevole alla ripresa turistica.