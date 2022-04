Sirmione pronta per la stagione: operativo l’Infopoint di via Marconi

Sirmione. La stagione turistica è alle porte e Sirmione è pronta ad accogliere visitatori e turisti con servizi in grado di rendere il soggiorno nella perla del Garda un’esperienza indimenticabile. Per vivere appieno tutte le bellezze del territorio sirmionese è operativo l’Info Point di via Marconi 8 (telefono +39 349 81 83 452), un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano scoprire le eccellenze del territorio, avere informazioni relative a soggiorni e mezzi di trasporto, ascoltare consigli enogastronomici e avventurarsi nella storia della nostra penisola.

L’Infopoint è aperto dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 18; venerdì, sabato e festivi dalle 10 alle 19. Ad accogliere il pubblico in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola lo staff di Cars – Consorzio Albergatori e Ristoratori Sirmionesi, realtà da sempre in stretta sinergia con l’amministrazione comunale e referente di questo progetto.