Dalla Regione 4 milioni per le eccellenze attrattive e turistiche dei territori

Milano. Regione Lombardia ha stanziato 4 milioni di euro per il sostegno e la promozione dell’attività turistica dei suoi territori. “A usufruire della misura ‘Ogni Giorno in Lombardia’ potranno essere Comuni, Enti di promozione turistica, camere di commercio e pro loco”, informa il consigliere regionale della Lega Floriano Massardi. “I progetti dovranno riguardare iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia o all’estero, ma anche attività collaterali da svolgersi in occasione di eventi di natura non turistica”.

I contributi regionali possono arrivare fino al 70% della spesa complessiva ammissibile, fatta salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 30mila euro, mentre l’investimento minimo totale non deve essere inferiore a 5mila euro.

“I soggetti richiedenti potranno fare domanda, a seconda dei termini previsti dal bando, dal 2 maggio 2022 e fino al 15 settembre 2023″, conclude Massardi. “Bene, quindi, questo nuovo impegno di Regione Lombardia per rendere i nostri territori sempre più competitivi dopo un lungo periodo di difficoltà; un impegno concreto per valorizzare una Lombardia d’eccellenza coinvolgendo istituzioni, Enti locali e realtà del territorio”.