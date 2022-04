Per gli agriturismi bresciani una Pasqua da (quasi)tutto esaurito

(red.) Gli italiani rispondono abbastanza bene. Gli stranieri un po’ meno. Sarà una Pasqua da (quasi) tutto esaurito negli agriturismo del Bresciano, ma si tratterà di una “toccata e fuga”: in questo periodo i turisti di prossimità sono molto attenti al portafoglio e quelli più lontani sono altrettanto prudenti, per motivi d’incertezza sia economia sia sanitaria. Le strutture agrituristiche del lago di Garda se la passano un pochino meglio, ma in generale, tra i conduttori, c’è un clima di sfiducia, proprio mentre si credeva in un rilancio del settore. Dopo due anni con il freno a mano tirato, la situazione pareva volgere decisamente al meglio, ma il rincaro terribile dei costi dell’energia, delle materie prime e dei carburanti, abbinato all’inflazione e alla guerra in Europa, ha fatto desistere una fetta significativa di clientela.

A parlarne è Gianluigi Vimercati, presidente della sezione economica Agriturismo di Confagricoltura Lombardia e Brescia: “La voglia di tornare in Italia c’è tutta dopo due anni di assenza; nel 2021 i turisti stranieri sono arrivati all’ultimo minuto, da luglio in avanti, ma ora questo clima d’incertezza, dovuto un po’ alla guerra, un po’ al covid e un altro po’ alla corsa dei prezzi, sta influenzando negativamente”.