Pasqua, alberghi bresciani verso il tutto esaurito

Brescia. “C’è una grande soddisfazione: siamo in linea con i risultati del pre-pandemia, si tratterà di uno dei migliori periodi pasquali di sempre per gli alberghi della nostra provincia”, così ha commentato il presidente di Federalberghi Brescia, Paolo Rossi, i risultati raccolti dall’Ufficio Studi di Federalberghi Brescia riguardo l’occupazione delle camere delle attività ricettive bresciane che supererà l’80% nei prossimi giorni.

“Negli ultimi due anni – ha sottolineato il vicepresidente vicario Alessandro Fantini – la Pasqua ha rappresentato un periodo complicatissimo, essendo in concomitanza con i lockdown e azzerando così i turisti. Quest’anno finalmente potremo tornare a viverla con serenità: sia in città che sui laghi non siamo distanti dal tutto esaurito e molti hotel lo raggiungeranno con le prenotazioni last-minute”.

“Certamente – ha aggiunto il vicepresidente Graziano Pennacchio – siamo molto soddisfatti del fatto che tutta la provincia di Brescia riesca ad essere attrattiva per i turisti. Grazie alla buona promozione effettuata negli ultimi anni, siamo riusciti ad attrarre gli italiani nel nostro territorio che non è ancora così conosciuto a livello turistico. Inoltre, non stanno mancando gli stranieri che sono soliti venire da noi da centro e nord Europa”.

I dati sono positivi anche in vista delle altre festività che arriveranno, con una previsione per il 25 aprile ed il 1° maggio in linea con il periodo pasquale: “Speriamo – ha concluso Fantini – che questa Pasqua rappresenti la ripartenza definitiva per tutto il settore e che sia un buon viatico per il periodo estivo e per l’appuntamento che ci attende con Brescia e Bergamo Capitale Italiana della Cultura 2023”.